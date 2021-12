Tierry se irrita com fãs de Gabi Martins e Gui Napolitano: ‘Bagulho doentio’

Tierry se revoltou com os fãs de Gabi Martins e Gui Napolitano, que desejam o retorno do casal do “BBB 20”.

O cantor voltou a ser atacado após a ex-BBB Emilly Araújo, revelar que ligou para a sertaneja para avisar que não tinha um relacionamento com Gui, após os dois ficarem em uma festa.

“As pessoas tão perdendo a porr* da noção, com esse negócio de ship de casal que não deu certo! Bagulho é doentio valendo! A galera vai longe demais para fazer com que a vontade deles seja atendida. Toxidade surreal. Inescrupulosos. Esse povo conhece Deus? Te contar viu…”, escreveu em sua página no Twitter.

Internautas não deixaram de comentar a publicação do cantor. “Eles nunca vão parar, infelizmente. Você e Gabi felizes são uma tortura pra eles”, escreveu uma usuária. “É a maior loucura que eu já vi na minha vida! É surreal, não tem explicação pra um negócio desses”, pontuou outra fã.