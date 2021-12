Tik Tok anuncia destaques da música na plataforma em 2021; confira lista

Com a chegada da pandemia, sem shows, festivais, festas e encontros de amigos, o Tik Tok passou a ser um dos aplicativos mais queridos do mundo e responsável por apresentar diversos artistas aos consumidores, além de viralizar hits.

De talentos estabelecidos como Gilberto Gil à Marina Sena, do ícone global David Bowie, passando por Justin Bieber, Coldplay e até BTS, artistas do mundo todo utilizaram a plataforma para divulgar suas canções e se divertir.

“Os últimos 12 meses nos proporcionaram diversos momentos musicais, inspiraram nossa comunidade de mais de um bilhão de usuários e mostraram ao mundo a importância da música no TikTok.”, diz Roberta Guimarães, head de Conteúdo Musical do TikTok Brasil.

Agora, a plataforma revelou quais foram os destaques na música no aplicativo. Confira a lista:

Modo repeat: as músicas mais populares no Brasil

No relatório divulgado pelo aplicativo, Mc Davi, Mc Pedrinho e Mc Don Juan tiveram destaque e são considerados os mais populares por criações de vídeo pela canção Bipolar. Outros artistas que também se destacaram são:

• Mds – Kawê & MC Lele Jp

• Não, Não Vou – Mari Fernandez

• Tipo Gin – MC Kevin O Chris

• Apaga a Luz Apaga Tudo 150Bpm – MC Topre

• Passinho Debochado – Dan Ventura

• Maravilha – MC CH da Z.O & MC Hollywood & MC Magrinho

Por trás da música: os perfis de artistas mais populares no Brasil

Além da músicas, novos artistas também se destacaram na plataforma. Os criadores de música foram bastante buscados, sendo as contas mais populares as de: @simoneses; @anitta; @luisasonza;

@alok; @mcmirellaoficial; @anygabriellyofficial; @zefelipecantor; @ludmilla; @ananda; @pabllovittar.

Momentos musicais do ano no Brasil

A música ajudou a contar histórias e deu voz a diversas ações da plataforma neste ano, embalando temas como diversidade, saúde mental, sustentabilidade, entre outros. No mês do Setembro Amarelo, # AMúsicaSalva trouxe a potência do cantor Emicida e mostrou a importância da música como instrumento de cura. Outros momentos marcantes de 2021 também tiveram a música como instrumento para mensagens transformadoras como nas campanhas # LivreParaSer, com Pabllo Vittar; em # NaMinhaPelePreta, no mês da Consciência Negra. Veja os momentos que mais se destacaram no Tik Tok:

• #JãoNoTikTok, live com o cantor da nova geração do pop nacional

• #ExpoNorteENordeste, com Pabllo Vittar, para enaltecer criadores das regiões Norte e Nordeste

• # LendocomDjavan , 25 anos do álbum “Malásia” (1996) e entrada de Djavan na plataforma

• # Anos2000, com Kelly Key, Supla e Yudi Tamashiro

• # DiaDoEmo, com apresentação especial da banda Fresno

• # LiveForYou , projeto que teve início com show da dupla Matheus & Kauan

A música no TikTok conectou o mundo este ano de maneiras que nunca vimos antes. O cantor escocês Nathan Evans conquistou os corações e mentes da comunidade com emocionantes interpretações estimulantes à capella e com percussão como “The Scotsman” e “The Wellerman”. Este último se tornou um grande sucesso do TikTok, com usuários de todas as faixas vocais usando a função de dueto do TikTok para adicionar suas próprias harmonias .A comunidade #SeaShanty é um nicho, mas considerável e crescente – a hashtag tem mais de 6,3 bilhões de visualizações de vídeo e “The Wellerman” subiu nas paradas em todo o mundo.

No momento, o hit “Love Nawantiti” do artista nigeriano CKay e Nimco Happy da Somália com sua faixa ‘I love you more than my life’ é um dos destaques desse fim de ano.