TIM Brasil abre mais de 100 empregos no país

A TIM Brasil, uma das maiores empresas de telefonia do país, está disponibilizando mais de 100 vagas de emprego em diversas regiões do Brasil. Os cargos são para ocupação de diferentes funções dentro da empresa. Confira os cargos e como participar do processo de recrutamento!

TIM Brasil está recrutando novos talentos

A TIM Brasil está entre as maiores e melhores empresas de telefonia do país e foi fundada em 1995, após a divisão das telefonias móvel e fixa da Telecom Italia. A TIM oferece aos seus clientes planos de internet e telefonia móvel e fixa. Além disso, atualmente a empresa possui mais de 50 milhões de usuários brasileiros, presente em mais de duas mil cidades com sua cobertura 4G.

Em busca de expandir seu quadro de funcionários, a TIM Brasil está efetuando novos recrutamentos. Veja os cargos e seus requisitos:

Consultores de Relacionamento : necessário possuir escolaridade média completa e não é exigido experiência anterior;

: necessário possuir escolaridade média completa e não é exigido experiência anterior; Consultores de Vendas : possuir nível de escolaridade médio completo, experiência com atendimento ao cliente, disponibilidade para trabalhar em escalas, inclusive aos finais de semana;

: possuir nível de escolaridade médio completo, experiência com atendimento ao cliente, disponibilidade para trabalhar em escalas, inclusive aos finais de semana; Gerentes de Vendas : necessário estar cursando nível superior ou já ter concluído, experiência com atendimento de clientes, disponibilidade para trabalhar em escala e aos finais de semana;

: necessário estar cursando nível superior ou já ter concluído, experiência com atendimento de clientes, disponibilidade para trabalhar em escala e aos finais de semana; Consultor de Risco – vagas exclusivas para PCD’s : possuir escolaridade média completa e experiência com atendimento ao cliente;

: possuir escolaridade média completa e experiência com atendimento ao cliente; Consultor Tecnológico de Vendas: possuir experiência em vendas de telefonia, facilidade em trabalho de equipe, conhecimento no Pacote Office, conhecimento em aparelhos celulares e ensino médio completo.

Como realizar a sua inscrição

Para ingressar na empresa TIM Brasil, os profissionais devem realizar sua candidatura através da página de inscrições.

As funções estão disponíveis em diversas regiões, inclusive para trabalhar em shoppings centers de todo o Brasil, fique atento ao momento da inscrição quanto a localização que pretende se candidatar.

