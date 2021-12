todo mundo que está no Auxílio Brasil vai entrar no programa?

No final da última semana, o Congresso Nacional aprovou a liberação de R$ 300 milhões para o Governo Federal. A ideia é que o Palácio do Planalto use esse dinheiro para pagar o vale-gás nacional pelo menos durante este mês de dezembro. Isso já está definido. O que não está muito claro até aqui é quem são as pessoas que irão pegar essa quantia.

Nas redes sociais, alguns usuários do Auxílio Brasil querem saber se já estão confirmados no recebimento desse benefício. Além disso, eles querem saber também se o dinheiro vai cair automaticamente para todas as pessoas, ou seja, sem a necessidade de uma inscrição para receber a quantia.

Então vamos por partes. De acordo com o Ministério da Cidadania, quem está no Auxílio Brasil não está automaticamente garantido no vale-gás. Isso acontece por motivos óbvios. Acontece que este novo programa social vai fazer pagamentos para cerca de 5,5 milhões de pessoas.

O Auxílio Brasil, por sua vez, atende cerca de 17 milhões de indivíduos. Então não tem espaço para todo mundo neste novo projeto. O que significa que ninguém está com a vaga garantida. Vale lembrar que estamos levando em consideração os números do próprio Ministério da Cidadania no momento da publicação deste artigo.

Independente de não existir uma garantia, ninguém vai precisar se inscrever. Então quem tiver que receber, vai pegar essa quantia de forma automática. Por isso é importante lembrar que não é preciso clicar em nenhum tipo de link ou formulário. O Governo já está analisando os dados do Cadúnico.

Você Pode Gostar Também:

Terão preferência

Por mais que se saiba que esse grupo não vai ter garantia de recebimento, dá para dizer que eles terão uma prioridade nessa questão. Recentemente o Governo Federal lançou um decreto dizendo que isso é verdade.

De acordo com as novas regras, quem está dentro do Auxílio Brasil vai ter muito mais chance de entrar para o vale-gás. Mesmo que não existam vagas para todo mundo, eles começam em uma posição de mais privilégios.

E os órfãos do Auxílio Emergencial

Há uma preocupação em toda essa questão. É que, de acordo com o próprio Ministério da Cidadania, milhões de brasileiros que estavam recebendo o Auxílio Emergencial estão sem nada desde o último mês de outubro.

Recentemente, o Ministro da Cidadania, João Roma, chegou a dizer que o Governo estava preparando algo para esse público. Mas pelo menos até a publicação desta matéria nada aconteceu. Aparentemente nem no vale-gás eles terão preferência.

vale-gás

De acordo com o texto do projeto em questão, o vale-gás vai fazer pagamentos bimestrais para os seus usuários. Então como o primeiro repasse vai acontecer em dezembro, o segundo está marcado para sair em fevereiro.

Os valores irão variar de acordo com o preço da média nacional do botijão de 13kg. Para este mês de dezembro, sabe-se que esse patamar é de pouco menos de R$ 100. O Ministério da Cidadania afirma que vai pagar R$ 48 para cada um dos 5,5 milhões de usuários.