todo mundo vai receber R$ 400 em janeiro?

O Governo Federal está seguindo nesta semana com os pagamentos do Auxílio Brasil. De acordo com as informações oficiais, o benefício em questão está atendendo cerca de 14,5 milhões de pessoas que estão recebendo esse dinheiro. Pelo que se sabe até aqui, ninguém está pegando menos do que R$ 400 neste momento.

A dúvida que impera na cabeça de muita gente agora é se é isso que vai se manter em 2022. Afinal, em 2022, os pagamentos mínimos de R$ 400 irão continuar para todos os usuários, ou apenas uma parte deles vai continuar recebendo. De acordo com o próprio Ministério da Cidadania, a resposta já é clara.

Segundo informações da pasta, todos os usuários do Auxílio Brasil irão receber no mínimo R$ 400 também em 2022. Assim como está acontecendo agora neste mês de dezembro, em janeiro ninguém vai poder receber menos do que isso. Isso vai ser possível por causa da aprovação da PEC dos Precatórios.

Esse texto polêmico, que deu o que falar nas últimas semanas, já foi promulgado no Congresso Nacional. Então com isso, o Governo consegue o que queria. Eles terão um espaço maior dentro do teto de gastos para conseguir pagar o benefício com mais folga. É por isso que os repasses de R$ 400 já estão garantidos neste momento.

Isso vale inclusive para os novos usuários do programa. Como se sabe, o Governo Federal quer inserir mais 2,4 milhões de pessoas no benefício ainda neste ano. Todos eles deverão receber também os R$ 400, no mínimo. Isso independe de sua renda, com quantos indivíduos você vive ou qualquer outra situação.

Pode ser mais de R$ 400?

Sim. Quando falamos de um mínimo de R$ 400 significa dizer que as pessoas irão poder receber pelo menos esse valor. Há casos de cidadãos que recebem bem mais do que isso. Principalmente quando se sabe que existem uma série de benefícios dentro do Auxílio Brasil.

Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, o valor médio de pagamentos do benefício é de R$ 408. Em janeiro, isso deve pular para R$ 415. Tudo isso significa dizer que as pessoas irão receber mais do que os R$ 400 mínimos.

A fila de espera vai durar até quando?

Em entrevista recente, o Ministro da Cidadania, João Roma, disse que vai acabar com a fila de espera ainda neste mês de dezembro. De acordo com ele, o Governo Federal vai conseguir inserir mais 2 milhões de pessoas ainda em dezembro.

Só que colocar esses indivíduos na folha de pagamento não significa dizer que eles irão receber o dinheiro imediatamente. Pelo que se sabe até aqui, quem for colocar no programa em dezembro só vai receber o mesmo benefício a partir de dezembro.

Auxílio Brasil

O Governo Federal começou os pagamentos do Auxílio Brasil ainda neste último mês de novembro. Naquele primeiro momento, apenas os usuários que estavam dentro do Bolsa Família é que estavam conseguindo entrar.

Isso não mudou agora em dezembro. Pelo que se sabe até aqui, apenas essas pessoas estão recebendo esse dinheiro neste momento. Isso só deve mudar mesmo a partir do próximo ano. É isso o que o Governo Federal está prometendo.