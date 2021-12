Todos os cuidado que você precisa para ter um cabelo saudável no verão; confira

Sol, água salgada, cloro, vento do mar e altas temperaturas, tudo isso pode afetar a saúde do seu fio agora no verão. Então em vez de buscar uma restauração, vamos te dar algumas dicas de como prever o dano e evita-lo de forma efetiva. A preparação das madeixas deve começar antes da exposição, então prepara o print!

Antes de qualquer coisa, buscar uma hidratação é essencial, manter um cronograma capilar que tenha uma variação de tipos de máscaras pode ser uma boa solução para fugir do “costume” e o fio sempre encontrar novos nutrientes. Pensando nisso, o shampoo e o condicionar servem como a base para uma boa absorção e manutenção da limpeza, investir em uma linha que fortaleça o cabelo é uma solução a longo prazo.

É necessário um certo cuidado na hora de escolher o creme de pentear. Já que ele vai te acompanhar diariamente, é recomendado o uso de um produto que tenha um alto fator de proteção UV em sua composição. O ideal é pensar nele como um finalizador, sendo assim, pode usar sempre que sair do mar ou da piscina enxaguando com água mineral. Então se liga, esse produto não pode sair da sua nécessaire de verão!

Dê adeus a capinha e ao secador

É bom aproveitar as altas temperaturas para secar o cabelo naturalmente e dar um tempinho aos térmicos como secador e chapinha, eles tendem a ressecar ainda mais ou fios que já estão bem desgastados pela temperatura.

Cuidado com os acessórios

Apesar dos bonés e chapéus serem aliados na hora de proteger o fio, é necessário manter um certo cuidado, com o maior contato com a água acabamos perdendo um certo cuidado com o cabelo molhado, mas abafar o fio molhado pode causar danos prejudiciais tanto a raiz quanto ao cabelo.