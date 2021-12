Tomou partido? Após treta com Fiuk, Anitta se convida para programa de Tatá Werneck

Após a troca de farpas entre Fiuk e Tatá Werneck movimentar a web, Anitta aparentemente resolveu escolher um lado ao se mostrar aberta para uma entrevista com a humorista.

Através de seu perfil do Twitter, a cantora elogiou o programa e a apresentadora, além de avisar que estará de volta ao Brasil em breve. “Tô voltando pro Brasil já já… quero ir no seu programa de novo Tatá Werneck”, iniciou. “É sempre divertidíssimo. Me senti mara (vilhosa) quando fui. Sempre ótimo. Quero mais”, completou a funkeira.

Através dos comentários, seus seguidores prontamente entenderam a mensagem como uma indireta para o ex-BBB. “Acho que foi por causa do babado da Tatá com o Fiuk”, escreveu um seguidor. “Anitta maceta o povo com tanta elegância, né? Adoro”, pontuou outra usuária.

Veja: