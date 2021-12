Tragédia no mar: incêndio em ferry boat deixa 37 mortos

O ferry boat “Obhijan 10” pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (24) no município rural de Jhalokati, 250 quilômetros ao sul da capital Dacca, em Bangladesh. Cerca de 37 pessoas morreram no acidente. O fogo teve origem na casa de máquinas do navio.

De acordo com as autoridades locais, o número de mortos pode aumentar, porque 50 passageiros deram entrada em hospital do país, alguns deles em estado considerado crítico. Quase 500 pessoas estavam na embarcação. As causas do incêndio ainda não são conhecidas. Com informações do G1 e da Agência Brasil.