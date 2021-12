Traição no Natal? Maiara, da dupla com Maraisa, termina namoro com Fernando mais uma vez

Maiara, da dupla com Maraisa, terminou mais uma vez o relacionamento com Fernando Zor. A cantora postou um vídeo abatida com uma legenda impactante: “Boa noite para você que ganhou dois pares de chifre no Natal”.

Na sequência ela complementou: “Era tudo o que eu precisava pra encerrar o ano com chave de ouro. Marília Mendonça, eu devia ter te escutado mais. Responsabilidade zero. Nunca é tarde, né gente!”, terminou a artista.

A situação se complicou ainda mais. Isso porque minutos depois, Maiara deletou os vídeos da rede social. Em entrevista a Léo Dias, Fernando Zor falou sobre o assunto. O cantor informou que tudo foi um engano.

“Não aconteceu nada! Eu apenas não nego foto nem pro meu inimigo! Só que eu tava num lugar que, de repente, chegaram mais e mais pessoas. Eu não fiquei no lugar, fui embora direto do local. Não teve nada”, declarou o cantor da dupla com Sorocaba.

“Cara, sempre só ajudei a Maiara. O primeiro psicólogo quem arrumou pra ela, fui eu. E ela cai em pilha demais. Cai em pilha de hater!”, completou. Entre idas e vindas, o casal está junto desde 2019.