Traje para evento? Entenda como se vestir de acordo com cada tipo de dress code

Recebeu um convite de casamento, formatura ou para uma festa ‘daquelas’, mas não entende nada de dress code? Por incrível que pareça, compreender os trajes para cada tipo de evento é mais fácil do que se imagina. Com as normas específicas para cada código, saber as particularidades de cada um é fundamental para não passar vergonha e ir super arrumada ou desarrumada.

Com um toque mais arrumado, o esporte fino já traz tecidos nobres – quando comparados com os do esporte casual – como o linho, a seda, o viscose e vários outros. Sabe aquelas peças encontradas em looks corporativos e em eventos, tipo coquetéis e festas de inaugurações? Elas se configuram como esporte fino. Dentre elas, ainda podem ser encontradas saias e vestidos com comprimentos curtos, o principal são os tecidos.