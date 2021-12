Transalvador aumenta para 220 vagas de estacionamento no Campo Grande para o Natal

Quem for visitar a Vila de Natal, no Campo Grande, terá mais opções de vagas. Isso porque a Superintêndica de Trânsito de Salvador (Transalvador) ampliou o número de vagas da Zona Azul no local. A Vila, montada pela prefeitura, está aberta ao público até 6 de janeiro.

As vagas estão divididas nas ruas que margeiam o Campo Grande. São 59 na Avenida Sete de Setembro, no trecho compreendido entre o Palácio da Aclamação e o início da Rua Banco dos Ingleses, lado direito; 33 vagas no Largo do Campo Grande, no trecho compreendido entre a Avenida Sete de Setembro e a Rua Araújo Pinho, lado esquerdo; 32 vagas na Rua Forte de São Pedro, lado esquerdo; oito vagas na Rua Baronesa de Sauípe, ambos os lados; e 18 vagas na ligação da Rua Reitor Miguel Calmon com o Largo do Campo Grande, trecho estabelecido a 100 metros do viaduto, lado direito.