Trânsito fica completamente parado após acidente na Ponte Divaldo Suruagy

Um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (21) na ponte Divaldo Suruagy, que liga Maceió ao município de Marechal Deodoro, deixou o trânsito completamente parado na região, na pista que leva ao município da região metropolitana.

As informações iniciais dão conta de que o acidente teria envolvido um carro do Instituto de Criminalística (IC) que viajava sentido Maceió/Marechal Deodoro. O fluxo de veículos ficou prejudicado e impactou, inclusive, quem passa pela Avenida Assis Chateaubriand. Imagens filmadas no local do sinistro mostram o congestionamento intenso de veículos. Assista: