Trânsito na região que liga Iguatemi à Paralela será bloqueado no início de 2022

Um trecho da Ligação Iguatemi-Paralela (LIP) será interditado nas noites do três primeiros dias de 2022. O bloqueio é por conta das obras de duplicação do viaduto sobre o Rio Camarajipe, que integra o projeto da Nova Tancredo Neves.

O trânsito na ponte será bloqueado das 18h do sábado (1º) e do domingo (2) até às 6h dos dias seguintes, e das 20h da segunda (3) às 6h da terça (4). A interdição afetará os condutores que estiverem vindo da Avenida ACM com sentido à Paralela e à Rodoviária.

Para contornar o local, haverá duas alternativas de tráfego. Os motoristas oriundos da Avenida Bonocô deverão seguir direto pela Avenida Tancredo Neves e fazer o retorno mais à frente, após a Tok&Stok, de onde podem se dirigir para a Paralela ou para a região da Rodoviária.

Já os motoristas que estiverem vindo da região do Parque da Cidade (Itaigara) e precisam seguir para a Paralela ou sentido Rodoviária poderão trafegar pela via exclusiva do BRT e, excepcionalmente, passar pela futura Estação do BRT Rodoviária Norte. Do local será possível acessar o Viaduto dos Rodoviários ou seguir para a Paralela, sem ter a necessidade de passar pela Avenida Tancredo Neves.

Com a interdição, as linhas de ônibus que passam pelo local terão o itinerário modificado durante o período. Os veículos com destino à Alameda Salvador vão utilizar a Avenida ACM, Avenida Tancredo Neves, marginal em frente ao Shopping Salvador, Alameda Salvador, para seguir os itinerários normais.