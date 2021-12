Trânsito: saiba pontos de Zona Azul, quais infrações e multas possíveis para verão

Foi dada a largada: o verão começou! Hora de aproveitar ao máximo a estação mais quente do ano, com muita praia, shows e tudo o que há de melhor em Salvador. Para muitos soteropolitanos, assim como para turistas, transitar pela capital baiana de carro é padrão e exige alguns cuidados, principalmente na hora de estacionar.

Entenda o funcionamento do Zona Azul Digital

Desde 2018, a TRANSALVADOR realizou o credenciamento de empresas para o Zona Azul Digital, na modalidade aplicativo. Com isso, as empresas disponibilizam gratuitamente aplicativos (link acima) para a distribuição de créditos eletrônicos aos usuários do estacionamento rotativo. A compra dos créditos podem ser feita com antecedência ou na hora de estacionar. Confira valores de acordo com as regras:

REGRA HORAS VALOR Curta duração 2 Horas R$ 3,00 Média duração 6 Horas R$ 6,00 Longa duração 12 Horas R$ 9,00 Eventos de pequeno porte Varia de acordo com o evento R$ 10,00 Eventos de grande porte Varia de acordo com o evento R$ 20,00

As regras de estacionamento vendidas nos APPs são as mesmas aplicadas no Município. Além disso, é possível se cadastrar em quantos aplicativos quiser, basta informar dados pessoais, registrar senha e as placas dos veículos.

Confira o passo a passo para utilizar o Zona Azul Digital:

Selecione uma placa cadastrada ou cadastre uma nova; Selecione uma das regras de estacionamento, identificadas através das placas de sinalização, existentes no local; Ative o crédito e fique atento aos alarmes configurados no seu aplicativo; Os créditos ativados e encerrados com saldo de horas podem ser reutilizados em outro logradouro desde que a regra de utilização seja a mesma.