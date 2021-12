Três novelas disputam o lugar de ‘O Clone’ no ‘Vale a Pena Ver de Novo’; saiba quais

A atual reprise “O Clone” só acaba no primeiro semestre de 2022, mas sua substituta já é discutida nos bastidores da TV. Segundo informações do site “Resumo das novelas”, três tramas estão entre as principais escolhas para substituir a novela de Gloria Perez.

A primeira seria “Mulheres Apaixonadas”, trama de Manoel Carlos que foi reprisada recentemente pelo canal fechado Viva. A repercussão da web e o sucesso de “Laços de Família”, do mesmo autor, na faixa de reprises são pontos favoráveis.

“A Favorita” também está no pódio e tem o público ao seu lado. A trama é pedida por internautas desde a fase de reprises no horário nobre em decorrência da suspensão de gravações por causa da Covid-19. Outro ponto a favor é a qualidade da imagem, que não necessitará de grandes tratamentos, como em tramas antigas.

Outra que segue nas conversas é “Amor à Vida”, que nunca foi reprisada e também possui uma imagem com qualidade de alta definição. O sucesso da trama em seu horário original pode coloca-la na faixa de reprises da tarde.