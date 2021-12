Três tipos de Franja que vão bombar em 2022; confira

Sabe qual é a melhor maneira de renovar totalmente o visual? A franja. Apesar de dar um certo trabalhinho na hora de manter, o corte vai bombar com tudo no verão e certamente valerá o esforço. Com a garantia de uma personalizada no rosto e no estilo, existem diversos formas de usar a franja, mas hoje selecionamos os três modelos que com certeza vão te garantir o glow Up.