Truques de estilo: mude a cara da sua camiseta branca

Sabemos que a boa e velha camiseta branca é uma peça mega coringa no quarta roupa. Por sua fácil combinação pode ser usada em diversas montagens de looks, mas já pensou em dar uma cara nova naquela camisa que você usa sempre? Prepara o print, que lá vem dica!

Essa peça tão antiga voltou a cair no gosto das fashionistas após a aparição de Juliette, campeã do BBB-21, aparecer usando como uma peça sobrepondo a camisa branca de botão.

A peça também pode usada como uma terceira peça. Com a qualidade de deixar em aberto a diversidade de cores com que pode ser combinada, uma boa opção é usar o top faixa que ganhou fama no verão de 2020 e esbajar da camiseta como um tipo de cardigã ou sobretudo.

A combinação com um tênis e uma calça legging ou a bermuda ciclista -aquela que ganhou fama com a princesa Daiana- ficam um charme. Investir em calçados tratorados podem trazer mais personalidade ao look e deixar com uma vibe mais autêntico.