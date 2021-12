UAB ofertará 156 mil novas vagas até 2025

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) deve ofertar 256 mil novas vagas em cursos de graduação até o ano de 2025. As vagas serão abertas no próximo edital cujas vagas começarão a ser ofertadas a partir do próximo ano, em 2022. A UAB é um programa público que visa formar docentes.

O Sistema UAB permite que a universidade pública alcance locais distantes e isolados do Brasil, com cursos na modalidade educação a distância (EaD).

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o programa possui 967 polos espalhados no país, inclusive na região da Amazônia, no interior do Nordeste e em áreas de fronteira, no Sul do país.

Em 2022, haverá duas etapas de seleção, sendo a primeira em março. A 1ª seleção será exclusiva para os professores de educação básica. A 2ª seleção, que ocorrerá de março a maio, irá ofertar vagas para a formação de agentes públicos e também para atender demandas regionais e promover o desenvolvimento econômico e social do país.



Você Pode Gostar Também:

A partir do ensino na modalidade EaD, o governo estabelece parcerias com estados e municípios com 136 instituições de ensino superior para a formação de novos docentes. Desse modo, o MEC busca ampliar e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior.

Ainda de acordo com o MEC, o objetivo do programa é contribuir para a Política Nacional de Formação de Professores, com ofertas de vagas prioritariamente voltadas aos profissionais que trabalham na educação básica.

Com informações do MEC.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UEA abre o período de inscrição do Vestibular 2022 e do SIS 2021.