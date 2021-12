UEA encerra inscrições do Vestibular e do SIS 2021

A Universidade Estadual do Amazonas (UEA) recebe até essa quarta-feira, dia 29 de dezembro, as inscrições do Vestibular 2021 para ingresso em 2022 e do Sistema de Ingresso Seriado (SIS). De acordo com o cronograma, os interessados têm até hoje para realizar as inscrições.

Conforme indicado nos editais, as inscrições devem ser feitas por meio do site da Vunesp. O valor da taxa de inscrição do Vestibular é de R$ 100, enquanto a taxa de inscrição de qualquer etapa do SIS é R$ 70.

Os candidatos que solicitaram isenção da taxa de inscrição já podem conferir os resultados. De acordo com a UEA, ao todo, o benefício foi concedido a 9.360 candidatos do Vestibular e a 5.590 participantes do SIS.

Provas

As provas do Vestibular serão aplicadas nos dias 13 e 14 de fevereiro, com início às 13h (horário de Manaus). No primeiro dia, os candidatos farão a prova de conhecimentos gerais, enquanto o segundo dia contará com uma prova de conhecimentos específicos e redação.

A aplicação das provas de acompanhamento de todas as etapa do SIS está prevista para o dia 15 de fevereiro, com início da aplicação a partir das 13h.

Vagas e resultados

Conforme divulgado pela UEA, para ingresso no próximo ano a oferta é de 4.870 vagas. Para o vestibular, são 2.300 vagas, das quais 1.088 são para cursos da capital e outras 1.212 para cidades do interior. A oferta de vagas para o SIS é de 1.533 vagas, sendo 725 para a capital e 808 para o interior.

De acordo com o cronograma, a UEA irá publicar os resultados de ambos os processos seletivos a partir do dia 18 de março.

Confira mais informações no site da universidade.

