UECE: provas e gabaritos da 2ª fase do Vestibular 2022/1 estão disponíveis

As provas e os gabaritos da 2ª fase do Vestibular 2022 da Universidade Estadual do Ceará (UECE) já estão disponíveis para consulta. Desse modo, os participantes podem fazer o download dos documentos por meio do site da UECE.

A aplicação das provas da 2ª fase do Vestibular 2022 aconteceu nos dias 5 e 6 de dezembro, das 9h às 13h. Desse modo, os candidatos tiveram quatro horas para responder a prova de redação e outras três provas sobre conhecimentos específicos, com conteúdos de acordo com o curso escolhido pelo candidato.

A UECE aplicou o exame em Fortaleza, Crateús, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Quixadá e Tauá, mesmas cidades de aplicação da 1ª fase.

1ª fase

As provas da 1ª fase foram aplicadas em 15 de novembro. Conforme estabelecido no edital, Na 1ª fase, os candidatos irão responder a uma prova com 85 questões objetivas de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática.

A lista de candidatos classificados para a 2ª fase foi divulgada em 1º de dezembro. Ao todo, a universidade convocou 5.671 candidatos.

Vagas e resultado do Vestibular 2022

A oferta da UECE é de 2.410 vagas em diversos cursos de graduação. Do total das oportunidades, 50% estão reservadas para o ingresso de candidatos que cursaram todos os anos no ensino médio em escolas públicas e para pretos, pardos e indígenas (PPI), de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.71/2012).

De acordo com o edital, a UECE deve liberar o boletim da correção da redação no dia 12 de janeiro e receberá os recursos nos dias 13 e 14 seguintes. A resposta aos recursos está prevista para o dia 19 de janeiro. O resultado final do Vestibular 2022 está previsto para o dia 28 de janeiro de 2022.

