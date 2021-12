UEG recebe inscrições para o Vestibular 2022/1 até 6 de janeiro

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) recebe as inscrições para o Processo Seletivo do primeiro semestre de 2022 até o dia 6 de janeiro. A instituição abriu o período de inscrição na última quarta-feira, dia 1º de dezembro.

De acordo com o edital, os interessados devem realizar as inscrições por meio do site do Núcleo de Seleção. O processo seletivo é aberto a estudantes que já tenham concluído o ensino médio ou que irão concluir até a data da matrícula. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80.

A universidade prevê o benefício da isenção da taxa a titulares e dependentes no CadÚnico e a doadoras regulares de leite materno. Estudantes que atendam a esses critérios podem solicitar a isenção entre até o dia 8 de dezembro.

No ato de inscrição, o estudante deve indicar a primeira e a segunda opção de curso, a cidade e o turno no qual deseja cursar a graduação.

As provas do Vestibular 2022 serão aplicadas no dia 6 de fevereiro. A seleção contará com apenas uma fase, que consiste na aplicação de uma prova objetiva composta por 52 questões e de uma prova de redação.



Você Pode Gostar Também:

Vagas e resultado

A UEG está ofertando 3.750 vagas em 32 cursos de graduação. O edital estabelece a reserva de vagas para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas da rede pública de ensino, de acordo com a Lei de Cotas. Desse modo, há porcentagem para negros, indígenas ou pessoas com deficiência. A instituição irá ofertar ainda vagas suplementares para quilombolas.

De acordo com o edital, o resultado preliminar está previsto para o dia 16 de março. Já o resultado final é esperado para o dia 1º de abril de 2022.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Enem 2021: os gabaritos e cadernos das provas estão disponíveis.