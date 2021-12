UEL divulga concorrência do Vestibular 2022

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) divulgou a concorrência do Vestibular 2022. De acordo com a instituição, o curso de Medicina é o mais procurado, com Medicina continua sendo o curso mais procurado, com 217,85 inscritos por vaga.

O segundo curso mais concorrido é Biomedicina, com 44,38 candidatos por vaga. Em seguida, há os cursos de Ciência da Computação (39,77), Psicologia (34), e Design Gráfico (31).

A UEL recebeu 22.635 inscrições para o Vestibular 2022. De acordo com a universidade, a maioria do inscritos neste vestibular concorrem às vagas pelo sistema universal. Dos inscritos, apenas 5.876 disputam vagas por meio da modalidade para estudantes de escola pública.

Provas

O processo seletivo contará com apenas uma fase. As provas do Vestibular 2022 serão aplicadas em 6 de março de 2022. A avaliação será composta por 36 questões de conhecimentos gerais, 10 questões de língua portuguesa e literaturas em Língua Portuguesa e 4 questões de língua estrangeira (inglês, francês ou espanhol).

A UEL deve liberar a consulta aos locais de prova a partir das 17h do dia 21 de fevereiro por meio de sua plataforma.

Ainda de acordo com o edital, a UEL irá divulgar os gabaritos das provas objetivas no dia 23 de março. A lista de candidatos classificados e que terão suas provas de redação corrigidas será publicada no dia 25 de março.

Vagas e resultados

Ao todo, a UEL está oferecendo 2.564 vagas para o Vestibular 2022. As oportunidades estão distribuídas por 52 cursos de graduação. Para ingresso no próximo ano, a universidade irá ofertar também 581 vagas por meio do SiSU 2022.

A divulgação do resultado final do Vestibular 2022 está prevista para o dia 19 de abril de 2022 e deve ser feita a partir das 12h, por meio do site da COPS.

