UEL registra mais de 22 mil inscrições para o Vestibular 2022

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) recebeu 22.635 inscrições para o Vestibular 2022 segundo dados da Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS). A UEL recebeu as inscrições até o dia 22 de novembro.

De acordo com o cronograma, os inscritos poderão consultar o cartão de inscrição, com os locais de prova, a partir das 17h do dia 24 de fevereiro de 2022. As provas do Vestibular 2022 serão aplicadas em 6 de março de 2022.

Devido à pandemia da covid-19, a UEL decidiu por realizar o processo seletivo em apenas uma única fase. Além disso, os candidatos deverão cumprir o protocolo contra a covid-19 estabelecido pela universidade.

Conforme o edital, a fase única contará com uma prova de redação e uma prova de conhecimentos. Esta última será composta por em três partes. São elas:



Você Pode Gostar Também:

Conhecimentos Gerais (36 questões);

Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa (10 questões);

Língua Estrangeira – Inglês, Francês ou Espanhol – (4 questões).

Ainda de acordo com o edital, a UEL irá divulgar os gabaritos das provas objetivas no dia 23 de março. A lista de candidatos classificados e que terão suas provas de redação corrigidas será publicada no dia 25 de março.

Vagas e resultados

Ao todo, a UEL está oferecendo 2.564 vagas para o Vestibular 2022. As oportunidades estão distribuídas por 52 cursos de graduação. Para ingresso no próximo ano, a universidade irá ofertar também 581 vagas por meio do SiSU 2022.

Segundo o cronograma, a divulgação do resultado final do Vestibular 2022 está prevista para o dia 19 de abril de 2022 e deve ser feita a partir das 12h, por meio do site da COPS.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UPE anuncia mudanças no SSA a partir de 2022 para atender ao novo ensino médio.