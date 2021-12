UEMS finaliza inscrições do Vestibular 2022 nesta segunda-feira (20)

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) encerra nesta segunda-feira, dia 20 de dezembro, as inscrições para o Vestibular 2022. Desse modo, os interessados devem realizar o cadastro até as 23h59 de hoje. O período de inscrição foi aberto em 18 de outubro.

De acordo com a UEMS, as inscrições devem ser feitas por meio do site da FAPEC (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura). Para efetivar a inscrição, é preciso pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 90.

Vagas

A UEMS vai ofertar mais de 2.300 vagas em cursos de graduação para ingresso em 2022. Segundo a universidade, 50% das vagas serão para ingresso via SiSU (Sistema de Seleção Unificada), que utiliza as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). As outras vagas serão para o Vestibular 2022.

Desse modo, a oferta da universidade para esse processo seletivo é de 1.191 vagas em 58 cursos de graduação da UEMS. Estão inclusas as novas graduações da UEMS: Agronomia, em Novo Mundo, Sistemas de Informação, em Nova Andradina, Agronomia, em Maracaju e, por fim, Tecnologia em Logística, que ficam em Jardim.

Provas e resultados

As provas do Vestibular 2022 serão aplicadas no dia 8 de janeiro, das 14h às 19h. O exame conta com uma prova objetiva e uma prova de redação.

A UEMS deve liberar o gabarito preliminar no dia 11 de janeiro. Já o gabarito definitivo só deve ficar disponível no dia 9 de fevereiro, mesma data de divulgação do resultado preliminar. Conforme o cronograma, o resultado final será publicado no dia 18 de fevereiro.

Veja mais informações sobre o processo seletivo no site da UEMS.

