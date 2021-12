UEPG ofertará mais de 3 mil vagas para o SiSU 2022

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) divulgou o documento de adesão da instituição ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022. Conforme o termo de adesão, a oferta da UEPB será de 3.139 vagas para a 1ª edição do SiSU 2022.

Do total das vagas, 2.345 são para a seleção em ampla concorrência e outras 794 para as ações afirmativas.

As ações afirmativas visam contemplar os seguintes perfis de candidatos: negros, indígenas, ciganos, quilombolas, trans (transexuais, travestis e transgêneros), pessoas com deficiência, pessoas oriundas de escolas públicas e alunos de baixa renda que estudaram em escola particular com bolsa integral.

O termo de adesão especifica ainda que as oportunidades são para 77 cursos de graduação da UEPB ministrados em João Pessoa, Campina Grande, Araruna, Patos, Catolé do Rocha, Monteiro, Guarabira e Lagoa Seca.

Além disso, no documento, a UEPB especifica que estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas da Paraíba terão direito a um bônus de 10% sobre a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que é utilizada pelo SiSU.

A nota mínima exigida pela universidade para concorrer às vagas do SiSU é de 400 pontos na prova de redação e também nas demais provas do exame.

Como será o SiSU 2022?

A seleção das duas edições do SiSU 2022 será feita a partir das notas do Enem 2021. Desse modo, só poderão participar da seleção os candidatos que fizeram as provas. O Inep aplicou as provas do Enem 2021 nos dias 21 e 28 de novembro. Segundo o Inep, os resultados do exame estão previstos para o dia 11 de fevereiro de 2022.

De acordo com previsão do MEC, a publicação do edital da 1ª edição do SiSU 2022 deve acontecer até o fim deste ano. O período de inscrição, que depende da publicação do resultado do Enem 2021, deve ser aberto na segunda quinzena de fevereiro de 2022.

Confira mais informações no site da UEPB.

