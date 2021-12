UERJ recebe inscrições do Vestibular 2022 até 12 de janeiro

As inscrições para o Vestibular 2022 da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) estão abertas até o dia 12 de janeiro de 2022. A UERJ iniciou o período de inscrição no dia 17 de dezembro. Os interessados devem realizar a inscrição no site da UERJ. O valor da taxa de inscrição é de R$ 125.

De acordo com o edital, ao todo, a universidade está oferecendo 5.736 vagas neste processo seletivo. As oportunidades estão distribuídas por 64 cursos de graduação no Rio de Janeiro (capital), Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis e Resende.

Do total das vagas, 45% estão reservadas para a candidatos cotistas. Os estudantes que desejam concorrer às vagas reservadas devem realizar o cadastro no período de inscrição. Os documentos comprobatórios exigidos no edital devem ser enviados até 13 de janeiro.

De acordo com o edital, a universidade deve liberar o cartão de confirmação de inscrição no dia 19 de fevereiro.

O Vestibular de 2022 será feito em uma única fase devido à pandemia da covid-19. A aplicação das provas está marcada para o dia 20 de março de 2022. Conforme o edital, o Exame Único será composto por uma prova de redação e por 60 questões de todas as disciplinas: Biologia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa e Literaturas, Matemática, e Química.

Resultados

Ainda de acordo com o edital, a divulgação das notas da redação está prevista para o dia 9 de abril. Já o resultado final é esperado para o dia 30 de abril.

Os candidatos aprovados em 1ª chamada devem aguardar a divulgação do edital de matrículas, no dia 15 de abril, para conferir o cronograma e os documentos necessários. Veja o edital no site da UERJ.

Com informações da Agência Brasil.

