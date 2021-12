UFBA ofertará mais de 4 mil vagas para seleção do SiSU 2022

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) divulgou o termo de adesão ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022. De acordo com o documento, a oferta da universidade é de 4.693 vagas em 96 cursos de graduação de diversas áreas. A seleção do SiSU é feita a partir das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

O termo de adesão especifica ainda que 2.345 vagas serão para a seleção em ampla concorrência. Outras 2.348 vagas estão reservadas para a seleção de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012), ou seja, para estudantes oriundos de escolas da rede pública. Dentre essas vagas, há ainda percentual reservado para candidatos pretos, pardos e para indígenas.

As vagas ofertadas pela UFBA no SiSU 2022 são para os campi de Salvador e de Vitória da Conquista.

Ainda de acordo com o termo de adesão, a nota mínima exigida pela UFBA é de 200 pontos na prova de redação. Além disso, os candidatos não podem ter zerado nenhuma das provas do Enem.

Você Pode Gostar Também:

Como será o SiSU 2022?

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a seleção das duas edições do SiSU 2022 será feita a partir das notas da edição de 2021 do Enem. Portanto, só poderão participar da seleção do SiSU os estudantes que fizeram as provas do Enem 2021. As provas do Enem 2021 foram aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. Segundo o Inep, os resultados do exame estão previstos para o dia 11 de fevereiro de 2022.

Segundo previsão do MEC, a publicação do edital da 1ª edição do SiSU 2022 deve acontecer até o fim deste ano. O período de inscrição, que depende da publicação do resultado do Enem 2021, deve ser aberto na segunda quinzena de fevereiro de 2022.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também IFSP abre período de inscrição do Vestibular 2022 via notas do Enem.