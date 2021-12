UFF recebe inscrições para transferência facultativa e reingresso para 2022

A Universidade Federal Fluminense (UFF) recebe inscrições para o preenchimento de 1.779 vagas em 2022. As vagas são para Transferência Facultativa, Mudança de Curso e Reingresso. Os interessados devem realizar as inscrições até o dia 5 de janeiro de 2022, por meio do site da UFF.

Segundo a universidade, do total das vagas, 1.065 são para o primeiro semestre letivo de 2022, enquanto outras 714 para o segundo semestre letivo de 2022.

Processo Seletivo terá duas etapas

De acordo com o edital, o processo seletivo será feito em duas etapas. A 1ª etapa consiste na aplicação de uma prova de redação em língua portuguesa e de uma prova de conhecimentos específicos composta por questões de múltipla escolha. Essa etapa é de caráter eliminatório e classificatório, de modo que apenas os aprovados seguirão para a 2ª etapa.

As provas da 1ª etapa serão aplicadas no dia 6 de fevereiro de 2022. A duração do exame será de, no máximo, quatro horas. A UFF deve liberar o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) com os locais de prova no dia 31 de janeiro.

A divulgação do gabarito está previsto para o dia 6 de fevereiro, após o término da aplicação das provas. Já as notas serão divulgadas apenas no dia 15 de fevereiro, a partir das 14h.

A 2ª etapa consiste na análise documental, que é eliminatória, mas não atribui pontuação ao candidato. Os estudantes podem conferir no edital a lista de documentos necessários para a análise da segunda fase.

De acordo com o cronograma, a UFF vai publicar o resultado preliminar da análise dos documentos a partir das 16h do dia 10 de março. Veja mais detalhes no edital do processo seletivo.

