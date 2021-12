UFMS aplica provas do Passe 2022 neste domingo (12)

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) aplica neste domingo, dia 12 de dezembro, as provas do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (Passe). De acordo com o cronograma, a aplicação será das 8h às 13h.

Todas as etapas do Passe contam com uma prova objetiva composta por 60 questões. Os candidatos da última etapa, farão ainda uma prova de redação.

Conforme o edital, os locais de prova serão em Dourados e nas demais cidades que possuem unidades de ensino da UFMS. Os candidatos podem conferir os locais de prova por meio da Área do Candidato, no site da Fapec.

Para minimizar os riscos de infecção contra a covid-19, a UFMS determina o uso obrigatório de máscara de proteção facial durante toda a prova. De acordo com a universidade, caso essa regra seja descumprida, o candidato será eliminado. A instituição irá disponibilizar álcool 70% em todas as salas e permitirá que o concorrente use luvas descartáveis, caso deseje.

Além disso, os candidatos poderão levar uma garrafa de água individual para consumo próprio e devem obedecer ao distanciamento de 1,5 metro.