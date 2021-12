UFMS aplica provas do Vestibular 2022 neste domingo (5)

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) aplica na manhã deste domingo, dia 5 de dezembro, as provas do Vestibular 2022. De acordo com o cronograma, as provas serão aplicadas das 8h às 13h.

A aplicação será em Dourados e em demais cidades que possuem unidades de ensino da UFMS. Conforme o edital, a consulta aos locais de prova pode ser feita na Área do Candidato, por meio do site da Fapec.

As provas serão compostas por 60 questões objetivas de múltipla escolha sobre Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Ciências da Natureza e Matemática. Além disso, os candidatos responderão a prova discursiva de redação.

Protocolo contra a covid-19



Para minimizar os riscos de infecção contra a covid-19, a UFMS determina o uso obrigatório de máscara de proteção facial durante toda a prova. De acordo com a universidade, caso essa regra seja descumprida, o candidato será eliminado.

A instituição irá disponibilizar álcool 70% em todas as salas e permitirá que o concorrente use luvas descartáveis, caso deseje. Além disso, os candidatos poderão levar uma garrafa de água individual para consumo próprio. É necessário também obedecer ao distanciamento de 1,5 metro.

Vagas e resultados

Ao todo, a oferta da UFMS para o Vestibular 2022 é de 3.347 vagas. De acordo com o edital, há a reserva de vagas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, conforme determinado pela Lei de Cotas. A UFMS também ofertará vagas para o ingresso via SiSU 2022 e para o Passe.

As oportunidades estão distribuídas por Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e Pantanal.

De acordo com o edital, a divulgação do resultado preliminar do Vestibular 2022 está prevista para o dia 24 de janeiro de 2022. Já o resultados final está previsto para o dia 9 de fevereiro.

