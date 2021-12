UFMS divulga gabarito do Vestibular 2022

O gabarito das provas do Vestibular 202 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está disponível no site da Fapec. De acordo com o cronograma da instituição, os recursos contra o gabarito preliminar foram recebidos entre os dias 7 e 8 de dezembro.

A universidade deve liberar o gabarito definitivo apenas em a 24 de janeiro de 2022, após a análise dos recursos. Nesta data, a UFMS irá divulgar também o resultado preliminar do Vestibular 2022. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 9 de fevereiro.

A UFMS está ofertando 3.347 vagas para o Vestibular 2022. Parte das vagas está reservada para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública, conforme determinado pela Lei de Cotas. As vagas estão distribuídas por Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e Pantanal.

A UFMS também ofertará vagas para o ingresso via SiSU 2022 e para o Passe (Programa de Avaliação Seriada Seletiva). Conforme o cronograma do Passe, as provas da avaliação seriada serão no dia 12 de dezembro.

Como foi o Vestibular 2022?



Você Pode Gostar Também:

A UFMS aplicou as provas do Vestibular 2022 no dia 5 de dezembro, das 8h às 13h. De acordo com a universidade, mais de 13 mil candidatos compareceram à aplicação do exame.

As provas foram compostas por 60 questões objetivas de múltipla escolha sobre Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Ciências da Natureza e Matemática. Além disso, os candidatos responderam a uma prova discursiva de redação.

Confira mais detalhes no site da UFMS.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UPE anuncia mudanças no SSA a partir de 2022 para atender ao novo ensino médio.