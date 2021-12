UFPB divulga número de vagas ofertadas no SiSU 2022

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) divulgou o termo de adesão ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022. De acordo com o documento, a UFPB irá ofertar 7.625 vagas na edição do primeiro semestre. As oportunidades são para 122 cursos de graduação.

Em conformidade com a Lei de Cotas, parte das vagas (3.818) será reservada para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública. Outras 3.807 serão para ampla concorrência.

A oferta contempla cursos ministrados nas cidades de João Pessoa, Santa Rita, Areia, Bananeiras, Mamanguape, e Rio Tinto.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a classificação dos candidatos das duas edições do SiSU 2022 será feita a partir das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Portanto, só poderão concorrer às vagas os estudantes que fizeram essa edição do Enem.

O termo de adesão da UFPB estabelece como critério para a nota mínima de 400 pontos na prova de redação e a média mínima de 400 pontos considerando todas as provas do exame.

Inscrições do SiSU 2022

O MEC deve divulgar em breve o período de inscrição do SiSU, que será posterior à data de divulgação dos resultados do Enem. As provas do Enem 2021 foram aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. Os resultados do exame estão previstos para 11 de fevereiro de 2022.

O SiSU é um dos principais programas do governo federal e seleciona, duas vezes ao ano, alunos para vagas em instituições públicas de ensino superior.

