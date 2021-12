UFPel aplica provas das etapas 1 e 2 do Pave 2020 neste sábado (4)

Após adiamento de cerca de um ano, a Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) irá iniciar a aplicação das provas das duas primeiras etapas do Programa de Avaliação da Vida Escolar (Pave) 2020 neste sábado, dia 4 de dezembro.

Conforme o cronograma atual, na tarde de hoje, os candidatos inscritos na 2ª etapa farão as provas das 13h às 16h. No domingo (5), passarão pela avaliação os inscritos para a 1ª etapa do Pave 2020.

De acordo com a universidade, os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12h15 e fechados às 13h. Devido à pandemia da covid-19, a UFPEL estabeleceu um protocolo de biossegurança para a aplicação das provas. Desse modo, o uso de máscara de proteção respiratória será obrigatório. Os estudantes que não estiverem de máscara não poderão entrar nos locais de prova.

Além de documento de identificação com foto, os candidatos devem levar também uma caneta de tinta azul ou preta fabricada em material transparente.

Conforme o edital, as provas das duas primeiras etapas são compostas por 31 questões objetivas de biologia, física, geografia, história, língua estrangeira, matemática, português e literatura, química e sociologia e filosofia. Os assuntos são correspondentes ao ano cursado pelos candidato. Portanto, a prova da 1ª etapa é sobre assuntos da 1ª série do ensino médio, e a prova da 2ª etapa aborda assuntos da 2ª serie.



Sobre o Pave 2020

Esse processo seletivo seriado seleciona candidatos para o preenchimento de 20% do total de vagas ofertadas anualmente para os cursos de graduação da UFPel. De acordo com a universidade, 90% das vagas do Pave são para estudantes oriundos de escolas públicas.

A 3ª etapa do Pave 2020 é a única que já aconteceu. A aplicação das provas foi realizada no dia 4 de julho. A universidade liberou o resultado da 3ª etapa em agosto. Confira mais detalhes no site do PAVE.

