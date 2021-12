UFPR terá mais de 4 mil vagas para 1ª processo seletivo do SiSU 2022

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou o termo de adesão ao primeiro processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022. Conforme dados do documento, a oferta da UFPR será de 3,095 vagas no primeiro semestre do ano.

O termo de adesão ainda especifica que as vagas estão divididas para a seleção em ampla concorrência e por cotas. Para ampla concorrência, voltada para o público geral, a oferta é de 1.019 vagas. A reserva para os estudantes cotistas é de 1.057.

A reserva de vagas será feita de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012). Portanto, essas 1.057 oportunidades são destinadas a estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, com percentual para pretos, pardos, indígenas e candidatos de baixa renda.

Por meio do SiSU, o Ministério da Educação (MEC) seleciona estudantes para ingresso em instituições públicas de ensino superior duas vezes ao ano. A seleção é feita tradicionalmente pelas notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Neste ano, a classificação dos candidatos será por meio do Enem 2021.

A UFPR não estabeleceu uma nota mínima nas provas para concorrer às vagas ofertadas no SiSU. No entanto, para participar é obrigatório que o estudante tenha obtido nota acima de zero da prova de redação. Além disso, para se inscrever no SiSU, o estudantes não pode ter feito o Enem na condição de “treineiro”.

Inscrições serão abertas após divulgação das notas do Enem

As provas do Enem 2021 foram aplicadas pelo Inep nos dias 21 e 28 de novembro. Segundo o órgão, os resultados do exame estão previstos para o dia 11 de fevereiro de 2022.

De acordo com previsão do MEC, a publicação do edital da 1ª edição do SiSU 2022 deve acontecer até o fim deste ano. O período de inscrição, que depende da publicação do resultado do Enem 2021, deve ser aberto na segunda quinzena de fevereiro.

