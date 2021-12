UFRN abre período de inscrição para vagas residuais 2022

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) abriu o período de inscrição do processo seletivo para o preenchimento de vagas residuais com ingresso no primeiro semestre letivo de 2022.

De acordo com o Núcleo Permanente de Concursos (Comperve), os interessados devem realizar a inscrição até o dia 9 de janeiro de 2022, por meio do preenchimento de formulário eletrônico no site da universidade. Para efetivar as inscrições, os candidatos devem pagar a taxa no valor de R$ 30.

Conforme o edital, podem participar da seleção, os candidatos:

que tenham vínculo ativo em curso de graduação na UFRN ou em outra Instituição de Ensino Superior;

portadores de diploma de curso de graduação;

que foram estudantes de graduação da UFRN, mas que tiveram seu curso cancelado.

Você Pode Gostar Também:

Vagas e seleção

As vagas são residuais, ou seja, geradas por cancelamentos de curso. A oferta da UFRN é de 747 vagas em cursos ministrados nos campi de Natal, Macaíba, Caicó, Currais Novos e Santa Cruz. As oportunidades são para cursos das seguintes áreas:

Ciências da Vida e da Saúde – para o Campus Natal, Macaíba e em Santa Cruz

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – para o Campus Natal, Currais Novos e Caicó;

e Ciências Exatas e Tecnológicas – para o Campus Natal, Caicó e Macaíba.

A seleção de novos alunos para a reocupação das vagas será feita em duas etapas. A primeira etapa consiste na classificação dos candidatos a partir das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Essa fase é de caráter eliminatório e classificatório.

Já a segunda etapa, de caráter classificatório, consiste na avaliação institucional e acadêmica.

Conforme o cronograma, a divulgação do resultado final está prevista para o dia 16 de fevereiro de 2022. Confira mais detalhes no site da UFRN.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Fuvest 2022: USP divulga hoje a lista de aprovados para as provas da 2ª fase.