UFSM encerra inscrições de Concurso público na próxima terça-feira (04)

Universidade Federal de Santa Maria oferta vagas para Professores

No estado do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) tem inscrições de concurso público (edital nº143/2021) até o dia 04 de janeiro de 2022. Confira abaixo as oportunidades:

Edital nº 143/2021: Professor Auxiliar, nível I – Ciências da Saúde/Medicina/Ginecologia e Obstetrícia – com ênfase em Obstetrícia (1 vaga);

Professor Auxiliar, nível I – Ciências da Saúde/Medicina/Ginecologia e Obstetrícia – com ênfase em Obstetrícia (1 vaga); Edital nº 144/2021: Professor Substituto – Música – Fagote (1 vaga).

Os salários oferecidos variam entre R$ 2.236,32 a R$ 3.600,48 ao mês, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a vaga do edital nº 143/2021 poderão se inscrever entre até o dia 4 de janeiro de 2022 e o edital nº 144/2021 puderam se inscrever até o dia 10 de dezembro de 2021. O valor da inscrição oscila entre R$ 55,00 a R$ 90,00.

Você Pode Gostar Também:

PROVAS

Os candidatos serão submetidos à prova didática (caráter classificatório e eliminatório) e prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. O edital nº 143/2021 também deverão passar por prova escrita, prova prática e defesa de produção intelectual.

As avaliações serão realizadas no dia 19 de fevereiro de 2022. Os certames terão validade de 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 143/2021 (concurso)

EDITAL 144/2021 (processo seletivo)