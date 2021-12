UFT divulga concorrência do Vestibular 2022

A Universidade Federal de Tocantins (UFT) informou nesta quarta-feira, dia 1º de dezembro, a concorrência do Vestibular 2022. De acordo com a instituição, o curso mais disputado é o de Medicina, ministrado em Palmas. Há 203 candidatos disputando por cada vaga.

Em seguida, vem o curso de Medicina, em Araguaína, com 165,33 candidatos por vaga. Já o terceiro curso mais concorrido é o de Direito, também em Palmas, com 40, 38 candidatos por vaga, seguido por Medicina Veterinária (Araguaína), com 24,88 candidatos por vaga, e por Arquitetura e Urbanismo (Palmas), que registou 19,17 candidatos por vaga.

No último dia 30 de novembro, a UFT liberou também a consulta aos locais de aplicação das provas. Desse modo, os candidatos podem conferir onde farão as provas e a concorrência completa no site da instituição.

As inscrições para o Vestibular 2022 foram recebidas entre os dias 25 de outubro e 8 de novembro. A UEA publicou a lista de inscrições homologadas no último dia 25, e a consulta aos recursos também já pode ser feita.

Provas



As provas do Vestibular 2022 da UFT serão aplicadas no dia 12 de dezembro. Os candidatos vão responder a uma prova composta por 76 questões objetivas, no formato de múltipla escolha, sobre os conteúdos das disciplinas do Ensino Médio, além da prova de redação.

De acordo com o edital, a aplicação das provas será feita em dois turnos e terá a seguinte distribuição:

Manhã (a partir das 8h): provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Redação.

(a partir das 8h): provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Redação. Tarde (a partir das 14h): provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

A UEA deve liberar os gabaritos das provas no dia 13 de dezembro. Já a divulgação do resultado final do resultado final está prevista para o dia 1º de fevereiro de 2022.

Ao todo, a oferta da UFT é de 948 vagas em 50 cursos de graduação. As vagas serão distribuídas em três modalidades de concorrência: Reserva Legal de Vagas, Ações Afirmativas da UFT e Ampla Concorrência.

Confira mais detalhes sobre no edital.

