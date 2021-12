UFT vai oferecer 927 vagas para ingresso via SiSU 2022

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) divulgou o número de vagas que irá ofertar para a primeira edição do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022. De acordo com a instituição, ao todo, serão 927 vagas para 49 cursos de graduação de diversas áreas, inclusive para o curso de Medicina.

A UFT estabeleceu ainda que, do total das oportunidades do SiSU do primeiro semestre, 362 serão para ampla concorrência, 98 serão para as ações afirmativas, e outras 467 vagas serão reservadas de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012).

SiSU 2022

O Ministério da Educação (MEC) recebeu entre os dias 8 e 12 de novembro os documentos de adesão das instituições públicas de ensino superior ao SiSU do primeiro semestre de 2022. O prazo final para a retificação dos documentos de adesão foi 19 de novembro.



De acordo com o MEC, a seleção da primeira edição do SiSU 2022 será feita exclusivamente por meio das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021. Portanto, só poderão se inscrever os estudantes que fizeram o exame. O Inep aplicou as provas do Enem 2021 nos dias 21 e 28 de novembro. Os resultados do exame estão previstos para fevereiro de 2022.

Em breve o MEC deve divulgar o período de inscrição do SiSU, que será posterior à data de divulgação dos resultados do Enem.

O SiSU é um dos principais programas do governo federal e seleciona, duas vezes ao ano, alunos para vagas em instituições públicas de ensino superior. Um dos requisitos do SiSU é nota acima de zero na prova de redação do Enem.

Veja mais detalhes no edital do SiSU.

