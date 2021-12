UFV anuncia novo edital de Concurso público com 33 vagas para técnico-administrativos

Em Minas Gerais, a Universidade Federal de Viçosa (UFV) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 33 vagas para técnico-administrativos em cargos de níveis médio/técnico e superior.

As oportunidades para técnico de Laboratório nas especialidades de Biologia e Química, técnico em Agropecuária e técnico em Contabilidade. Já para o cargo de nível superior são ofertadas vagas na carreira de assistente social, bibliotecário-documentalista, biólogo, administrador, analista de Tecnologia da Informação, médico/Clínica Médica, médico/Medicina da Família e Comunidade.

As vagas estão distribuídas entre os campi de Viçosa, Florestal, Rio Paranaíba e Central de Experimentação, Pesquisa e Extensão do Triângulo Mineiro (CEPET). Os salários oferecidos variam entre R$2.904,96 a R$4.638,66, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 16 de dezembro, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da universidade. O valor da inscrição oscila entre R$100,00 (nível médio/técnico) e R$130,00 (nível superior).



Você Pode Gostar Também:

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 35 questões distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos. As avaliações serão realizada no dia 20 de março de 2022, nos campi da universidade, com exceção do CEPET.

Confira os horários abaixo:

Nível superior: Turno da manhã: início das provas às 08h30;

Turno da manhã: início das provas às 08h30; Nível técnico: Turno da tarde: início das provas às 14h30.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 1/2021