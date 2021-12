Última noite de batalhas do ‘The Voice Brasil’ tem times formados e representatividade

A última noite de batalhas do “The Voice Brasil” deixou os jurados boquiabertos com os talentos que passaram pelo reality na noite da última terça-feira (30).

No “Time Brown”, duas participantes se enfrentaram ao som de Aretha Franklin e impressionaram Claudia Leitte. “Todo mundo da plateia de sentiu contagiado, foi uma entrega espetacular”, comentou a baiana. Após a performance, o técnico decidiu manter Lisa Ngaca em seu time.

Já no time da loira, duas mulheres arrasaram em uma versão rock de “Luz dos Olhos” e impressionaram os técnicos. Arrepiada, Claudinha escolhei Cibelle Hespanhol para continuar em seu time.

No “Time Iza”, mais duas participantes se enfrentaram por uma vaga ao som de “Várias Queixas”. A cantora acabou escolhendo Dona Preta para permanecer no seu time e a reviravolta ficou por conta de Michel Teló que salvou Krishna e a colocou em seu time.

No time de Lulu Santos, as participante fizeram uma versão emocionante de “Someone You Loved” que impressionou Carlinhos Brown: “Que número sensacional, Lulu!”. A escolha do cantor foi Júlia Paz.

Ao longo do programa os jurados seguiram montando seus times e um momento em especial emocionou o público. O cantor Thór Júnior agradeceu aos técnicos Iza e Carlinhos Brown pela representatividade no programa. “Pra mim hoje, estar cantando Cassiano e ter cantado Tim Maia… Foram eles que me abriram as portas para estarem aqui hoje, e ver vocês sentados aí representa muito pra mim. Obrigado!”, completou.

A partir da próxima quinta-feira (2), uma nova fase começará na competição musical.