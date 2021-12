Último dia para se inscrever no concurso do IBGE; confira

Encerram nesta quarta-feira (29) as inscrições para concorrer a uma das vagas de trabalho temporário no Censo 2022, na Bahia. No total são 14.173 oportunidades para o estado.

Destas, 12.485 são para recenseadores, distribuídas em: 2.627 para atuar em Salvador e 9.858 nos outros 416 municípios baianos. Para a vaga, é exigido o ensino fundamental completo com remuneração por produção. Os contratados deverão visitar os domicílios e aplicar questionários presencialmente ou por telefone, em busca das informações para traçar o retrato da população brasileira.

Serão selecionados também 1.688 agentes censitários, distribuídas em 1.202 vagas para agentes censitários supervisores (ACS) e 486 vagas para agentes censitários municipais (ACM). Os interessados precisam ter ensino médio completo. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, e a remuneração mensal é de R$ 1.700 para agentes supervisores (ACS) e R$ 2.100 para agentes municipais (ACM).

As inscrições estão abertas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa organizadora da seleção. Para quem concorrer as vagas de recenseadores, é preciso pagar uma taxa de R$57,50. Já para as funções de agentes censitários, o valor é de R$ 60,50. Será possível pagar as inscrições para os três processos seletivos até o dia 25 de janeiro em toda a rede bancária, inclusive pela Internet, e em casas lotéricas.

Os processos seletivos para o Censo 2022 permitem a solicitação da isenção do pagamento da taxa de inscrição para pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. O pedido de isenção também deverá ser feito até esta quarta-feira (29).