Último mês de 2021 é o dezembro mais chuvoso em 32 anos

Dezembro, o último mês do ano, vem batendo recordes em 2021 quando o assunto é os acumulados de chuvas quando comparado a anos anteriores. Entre os dias 01 e 26, a estação pluviométrica de Ondina, usada como referência, registrou acumulados de chuvas de 360,4 mm, superando em seis vezes a Normal Climatológica do período que é de 58,1mm o que também faz do último mês de 2021 o mais chuvoso em 32 anos.

Nas última 72h foram registrados acumulados de chuvas em alguns pontos da cidade que também superam a média história a exemplo de Pau da Lima (187,6mm), Castelo Branco (181mm), Mirante de Periperi (180,6mm), Sete de Abril – Bosque Real (177,8mm), Pirajá (177,8mm). As informações são do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador.

“Estamos de plantão 24 horas, com equipes aptas a atender as emergências que se façam necessários em função das fortes chuvas, monitorando as condições do clima e emitindo alertas, voltados principalmente às comunidades que vivem em áreas de risco”, ressalta o diretor geral da Codesal, Sosthenes Macêdo.

Em se tratando de precipitações, 2021 ocupa o posto de terceiro ano mais chuvoso dos últimos 11 anos com 2.145,4mm de acumulados de chuvas até o momento, sendo superado por 2011 (2.169,4mm) e 2020 (2.297,1mm).

As Normais Climatológicas são médias de parâmetros meteorológicos computadas em um período de 30 anos consecutivos, obedecendo a critérios recomendados pela Organização Mundial de Meteorologia (OMM).

No caso de Salvador, este padrão é determinado por medições realizadas nos últimos 30 anos pelo pluviômetro de Ondina, do Inmet, então o único existente na cidade.

Acionamento do Sistema de Alerta e Alarme

Duas comunidades situadas em áreas de risco – Bosque Real (Sete de Abril) e Moscou (Castelo Branco) tiveram as sirenes do Sistema de Alerta e Alarme acionadas pela Codesal, às 21h de ontem (25/12), devido às chuvas terem ultrapassado o patamar de 150mm de acumulados em 72h, seguindo o protocolo de segurança considerado de alerta máximo.

As famílias nessas áreas foram evacuadas para o abrigamento na Escola Municipal Castelo Branco com o auxílio de equipes da Defesa Civil de Salvador, da Secretaria de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (Sempre) e da Educação (Smed). No local, recebem assistência necessária até a que a situação seja considera segura para que possam retornar para suas casas.