Um guia para iniciantes em promoções de cassinos online (e como reclamá-los!)

Quer você esteja se inscrevendo pela primeira vez, ou seja um jogador experiente no mundo dos jogos de cassino online, pode se tornar um pouco confuso tentar conhecer todas as últimas promoções de cassino que estão em oferta no site de sua escolha. Mas não é preciso se sentir sobrecarregado, pois estamos prestes a conversar com você sobre todas as informações necessárias quando se trata das últimas promoções.

O Bônus de Boas Vindas

Se você é novo, então esta se aplica a você. Muitas vezes considerado como o tipo de bônus mais comum, é provável que você encontre bônus de boas-vindas em quase todos os sites de cassino online. Especificamente pensado com novos jogadores em mente, esta oferta funciona como um presente de boas-vindas para encorajar aqueles iniciantes a se envolverem na ação e experimentarem algo novo. Estes bônus introdutórios virão em muitas formas diferentes, dependendo de onde você escolher para jogar. Praticamente todos os tipos de bônus padrão podem ser oferecidos para novos jogadores, exclusivamente.

Continue lendo para saber mais sobre os diferentes tipos de bônus de cassino que você pode encontrar tanto como membro novo quanto como membro já existente.

O Bônus de Jogo em Dinheiro

Um tipo popular e comum de bônus, encontrado regularmente em sites como Betfair, a promoção do jogo em dinheiro é bastante auto-explicativa. Qualquer quantia que você deposite em sua conta do cassino será igualada em dinheiro jogável pelo site do cassino. Haverá regras e regulamentos que vão junto com estes bônus, portanto certifique-se de ler todos os termos e condições antes de jogar. Por exemplo, você provavelmente terá que depositar uma certa quantia e/ou jogar através deste dinheiro antes de receber seus fundos correspondentes.

O Bônus de Giros Grátis

Esses bônus são freqüentemente associados a certos jogos, especificamente aos Slots. Em vez de distribuir dinheiro jogável ou multiplicadores, os jogadores que tiverem acionado este bônus receberão spins gratuitos. Muitas vezes haverá exigências que você terá que cumprir antes de poder jogar essas rodadas. Estes podem envolver o depósito de uma certa quantia de seu próprio dinheiro e jogá-lo, antes que as free spins sejam creditadas em sua conta ou ativadas dentro do jogo promovido.

O Bônus Sem Depósito

Estes bônus são freqüentemente usados para promover novos jogos e fazer com que os jogadores experimentem as últimas adições ao catálogo de jogos de um site. Estes bônus não exigirão um depósito em dinheiro para serem acionados, embora, na maioria das vezes, eles estarão vinculados a certos jogos com restrições.

O Bônus de Cashback

Este bônus é provavelmente uma das promoções mais raras que você provavelmente encontrará em qualquer site de cassino. Com um bônus de reembolso, você receberá seu dinheiro apostado de volta para sua conta de jogo, caso perca seu jogo. Esta promoção não só é rara, como também terá um depósito mínimo exigido que provavelmente precisará ser feito antes de você receber suas recompensas.

—

Com qualquer oferta promocional de cassino online, muito provavelmente haverá exigências e regras que precisam ser seguidas para se beneficiar do bônus. Leia sempre os termos e condições antes de jogar em qualquer site de cassino – fique por dentro e vá longe!