Um Lugar ao Sol: Bárbara arma vingança e faz Santiago terminar com Érica

Nos próximos capítulos de “Um lugar ao Sol”, Bárbara (Alinne Moraes) buscará vingança contra Érica (Fernanda de Freitas) após ter sua farsa revelada pela namorada do pai. A ricaça armará um plano para terminar de vez o relacionamento entre a jovem e seu pai.

Tudo começará após a vilã começar a sofrer com o desgosto de Christian/Renato (Cauã Reymond) após a descoberta do roubo do conto de Janine (Indira Nascimento). Bárbara terá a ideia de criar um perfil falso da moça em site de relacionamentos e vai mostrar para Rebeca (Andréa Beltrão).

A irmã cairá na armação da vilã e vai tirar satisfações com a personal. “Pelo amor de Deus. Eu nunca, nunca fiz essa conta, nunca entrei nesse site! Eu nem faço ideia do que seja isso”, dirá ela em sua defesa. “Fazendo ideia ou não, o fato é que o meu pai não merece. Eu sei que existe o clichê do cara mais velho que corre atrás de uma moça mais nova para ficar bem na fita. Mas no caso do meu pai foi diferente. Ele se aproximou de você de verdade, ele se apaixonou, enfim. Graças a Deus eu descobri isso antes, porque, sinceramente, eu não sei se ele iria aguentar”, rebaterá Rebeca.

“Rebeca, por favor, eu te peço…”, dirá ela. “Desculpa, Érica, mas… Sou eu que te peço, por uma questão de humanidade, até de saúde. Eu acho que isso é o suficiente, não? E antes que o meu pai descubra uma coisa dessas”, rebaterá a modelo.

Nesse momento Santiago aparecerá e questionará as duas. “Do que é que vocês estão falando? Antes que eu descubra o quê?”, perguntará. Ele acabará olhando o perfil na tela do computador e sairá arrasado. Érica pegará suas coisas e irá embora da mansão aos prantos.