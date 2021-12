Um Lugar ao Sol: Bárbara encarna ‘bruxa raiz’ e bate na cara de criança

Nos próximos capítulos de Um Lugar ao Sol, novela das nove da Globo, Bárbara (Alinne Moraes) mostrará mais uma vez a sua verdadeira face ao dar um tapa na cara do pequeno Luan (Miguel Schmidt). As informações são do ..

O namoro de Santiago (José de Abreu) e Érica (Fernanda de Freitas) passará por momentos delicados devido ao preconceito da família do patriarca, mas isso não o abalará. Ele seguirá inserindo, não só a personal trainer, como também o filho dela, no seu círculo social.

Em uma reunião familiar, que ocorrerá na casa de Bárbara, Luan brincará no quarto da mulher de Christian/Renato (Cauã Reymond) e quebrará a luminária do comôdo. A situação foi o suficiente para que a mimada se transformasse em uma fera. “Você faz ideia do quanto custa isso aqui?”, reclamará a irmã de Nicole (Ana Baird). “Eu quebrei sem querer”, explicará Luan. “Sem querer ou não, o resultado é o mesmo e não vai trazer de volta um abajur que é uma relíquia e que foi a minha mãe que me deu”, continou a dondoca.