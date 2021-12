Um Lugar ao Sol: Breno tem sonho erótico com Cecília e decepciona Ilana

Nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Breno (Marco Ricca) ficará com o casamento por um fio após ter um sonho erótico com Cecília (Fernanda Marques), filha da melhor amiga de sua esposa.

Tudo começará após Ilana (Mariana Lima) preparar uma noite especial para o marido, mas ele falhar na hora H. Apesar de negar fogo para a esposa, ele sonhará com Cecília.

O fotógrafo acordará assustado e não vai mais conseguir levar o casamento adiante. Pouco depois ele tomará a decisão de abrir o jogo com a esposa grávida e irá propor uma terapia de casal.

“Eu não estou me sentindo inteiro aqui dentro, eu acho que a gente precisa de ajuda. Uma terapia, sei lá. Ajuda pra poder continuar junto. Mas junto de verdade”, dirá ele. Ilana topará, mesmo sem gostar muito da ideia de fazer uma terapia.

Durante a sessão ela cairá no choro e se chocará ao ouvir de seu próprio marido que ele está atraído por outra mulher. “Bom, o que eu posso dizer é que foi alguém que parou e me viu. Ouviu o que eu tinha pra dizer, e… Diferente de você, fez com que eu me sentisse visto, valorizado”, revelará Breno.