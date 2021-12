Um lugar ao Sol: Christian encontra Túlio à beira da morte e toma decisão

Nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Christian (Cauã Reymond) mostrará um lado vilão que ainda não foi apresentado ao público. O mocinho verá Túlio (Daniel Dantas) caído no chão e hesitará em pedir ajuda para o colega.

Ao chegar mais cedo na empresa, o gêmeo verá o vilão caído no chão, próximo da máquina de café. “Uma ambulância. Por favor. Eu acho que estou…”, dirá ele.

Christian, que foi obrigado a participar de um esquema de desvio na empresa e teve sua identidade descoberta, irá hesitar em ajudar o vilão. “Um minuto só. Eu já venho”, dirá ele.

O marido de Bárbara (Alinne Moraes) ligará rápido para a emergência, mas após ser atendido, ficará na dúvida se chamará o resgate ou apenas deixará seu rival morrer.

O mocinho ficará nesse embate até Túlio suplicar por ajuda novamente. “Alô, sim, por favor, eu preciso de uma ambulância, é uma emergência. O meu colega, eu acho que ele está infartando”, dirá no celular.

“Vou mandar uma unidade imediatamente”, falará a atendente. “Ok, mas quanto tempo vai demorar? E se ele não resistir?”, perguntará. “Me passa, por favor, o endereço. Enquanto isso, eu vou transferir para o médico que vai orientar o senhor”, responderá.

No momento em que o profissional pedir para Christian testar os sinais vitais do empresário, ele desmaiará. “Calma, senhor. Ele deve ter tido uma parada cardíaca. Eu preciso que o senhor abra a camisa dele e desfira um soco forte na altura do peito”, dirá o socorrista.

Após seguir as orientações o vilão irá acordar e um tempo depois aparecerá no hospital em recuperação.