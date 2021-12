‘Um Lugar ao Sol’: Christian humilha Joy antes dela morrer: ‘Desapareça de vez’

Christian (Cauã Reymond) está ligado à morte trágica de Joy (Lara Tremouroux) em ‘Um Lugar ao Sol’. De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, o gêmeo de Renato irá humilhar a pichadora antes do acidente.

“Bom, como eu sei que você veio atrás de dinheiro, vamos fazer o seguinte: me diz quanto você quer e a gente encerra o assunto. Sim, porque eu posso até voltar a te dar uma quantia por mês, mas com uma condição: você fica longe do Ravi. Estamos entendidos?”, dirá o empresário.

“Me diz uma coisa, com toda sinceridade: uma pichadora feito você, largada na vida, completamente precária, imatura… Você acha realmente que tem condição de cuidar de uma criança? Assunto encerrado, então. Diz quanto você quer e eu pago até o dobro, desde que você suma, desapareça de vez da vida do Ravi”, gritará Christian.