Um lugar ao Sol: confira resumo dos capítulos entre os dias 13 e 18 de dezembro

Segunda-feira (13) – Capítulo 31

Christian/Renato disfarça sua emoção ao ver Lara, e afirma que o irmão era traficante. Lara comenta com Noca que Mateus pode estar certo sobre Christian. Ravi se sente humilhado por ter sido recusado para uma vaga de emprego. Joy fica furiosa com Ravi por ele ter escondido que foi demitido. Ruth e Túlio obrigam Christian/Renato a participar do esquema de desvio de dinheiro da Redentor. Sem saber que está sendo enganada, Elenice aprova o apartamento que Alípio pegou emprestado de Queiroz. Bárbara e Nicole fazem as pazes. Rebeca garante a Ilana que seu casamento acabou. Noca passa mal após discutir sobre dinheiro com Lara. Ravi tem um desentendimento com Christian/Renato e decide romper com o amigo.

Terça-feira (14) – Capítulo 32

Bárbara ameaça se separar de Christian/Renato. Noca conhece Napoleão na enfermaria do hospital. Felipe pede desculpas a Rebeca por ter procurado Cecília. Janine presenteia Bárbara com uma caderneta de anotações. Joy flagra Christian/Renato discutindo com Ravi e questiona a relação dos dois. Rebeca e Felipe ficam juntos. Ravi e Joy se mudam para uma comunidade com Francisco. Felipe revela a Ana Virgínia que não viajará porque está apaixonado. Noca limpa a casa de Napoleão e encontra dinheiro no colchão. Noca se insinua para Napoleão. Bárbara percebe que existe sintonia entre Nicole e Paco. Christian/Renato surpreende Bárbara com um jantar romântico. Bárbara está com Christian/Renato, quando Janine bate à sua porta.

Quarta-feira (15) – Capítulo 33

Janine acusa Bárbara de ter roubado seu conto. Ravi deixa Francisco com Yasmin para procurar emprego. Bárbara é surpreendida em casa com a presença de dois repórteres. Elenice anuncia seu casamento com Alípio. Túlio constrange Christian/Renato a agir contra Santiago. Ruth afirma a Túlio que ele deve manter o relacionamento com Rebeca. Bárbara implora para que Janine aceite o anel que Christian/Renato lhe deu, como forma de compensar a apropriação indevida do conto. Cecília resolve voltar para casa ao saber que Túlio não está mais com Rebeca. Cecília chega à casa de Rebeca, sem perceber que Felipe está deitado na sala.