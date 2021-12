Um lugar ao Sol: confira tudo que vai rolar na última semana do ano

Segunda-feira (27) – Capítulo 43

Ravi conta a Joy sua história com Christian/Renato e pede para a mulher guardar segredo. Joy decide usar todo o dinheiro que Christian/Renato pediu para Ravi guardar. Bárbara entrega um cartão de crédito a Janine, que aceita prolongar o acordo e escrever o livro. Júlia dorme no sofá do consultório de Ana Virgínia. Érica hesita, mas acaba aceitando o convite de Santiago para ir com Luan ao aniversário de Rebeca. Ilana conta a Rebeca que Cecília passou no teste da campanha mais disputada da produtora. Bárbara anuncia à família que assinou o contrato para escrever um romance. Érica expõe a farsa de Bárbara.

Terça-feira (28) – Capítulo 44

Santiago afirma que irá procurar o advogado para se aconselhar sobre a farsa montada por Bárbara. Christian/Renato diz a Janine que Santiago, além de indenizá-la financeiramente, pretende que Bárbara faça uma retratação moral. Nicole conhece a filha de Paco. Bárbara cobra apoio de Christian/Renato. Nicole e Paco assumem o namoro. Lara reconhece o esforço de Noca para a divulgação do restaurante. Santiago diz a Christian/Renato que desconfia de que Túlio desvie dinheiro do orçamento das creches. Christian/Renato lamenta com Ravi por ter de trair Santiago. Christian/Renato aborda Lara na saída do restaurante.

Quarta-feira (29) – Capítulo 45

Christian/Renato pede desculpas a Lara pelo modo como a tratou. Lara conta a Noca sobre a conversa com Christian/Renato. Bárbara pergunta a Janine se ela está tendo um caso com Christian/Renato. Christian/Renato marca um encontro com Lara. Noca aconselha Lara a contar a Mateus sobre o encontro com Christian/Renato. Christian/Renato propõe a Lara redirecionar os produtos descartados para o restaurante de Noca. Joy chama Christian/Renato de Christian e diz que precisa conversar com ele.

Quinta-feira (30) – Capítulo 46

Inácia observa Joy conversando com Christian/Renato. Bárbara se sente carente com a distância de Christian/Renato. Érica entra em pânico ao chegar em casa e não encontrar Luan. Luan pega um ônibus sozinho em direção à casa de Santiago. Santiago leva Luan para casa. Noca marca um encontro com Christian/Renato e fica admirada com a semelhança do rapaz com Christian. Ilana tem um sangramento e vai para o hospital. Breno avisa a Ilana que o médico informou que os bebês estão bem. Felipe e Bela se reconciliam. Rebeca deixa seu celular no carro de Túlio e, depois de rastreá-lo, descobre que o marido está mentindo para ela. Rebeca fica destroçada ao ver Felipe com Bela.

Sexta-feira (31) – Capítulo 47

Bárbara sofre com o desprezo de Christian/Renato. Túlio providencia uma auditoria na Redentor para mascarar resultados. Christian/Renato avisa a Ravi que Joy mandou uma mensagem pedindo mais dinheiro. Cecília procura Ilana, com a intenção de a produtora arrumar um trabalho para Rebeca. Lara repreende Noca ao saber que a avó esteve com Christian/Renato. Elenice resolve ajudar uma tia ao saber por Teodoro que ela tem dinheiro. Ravi flagra Lara ligando para o celular de Christian/Renato. Christian/Renato diz a Ravi que deseja ser amigo da Lara. Christian/Renato diz a Lara que não contou tudo sobre a noite em que encontrou o irmão.

Sábado (1) – Capítulo 48

Christian/Renato conta a Lara que o irmão pensava em não ir para Minas com ela. Túlio diz a Santiago que foi Christian/Renato quem escolheu a empresa de auditoria. Bárbara assiste à premiação de Janine e fica furiosa ao ver Christian/Renato aplaudindo a moça de pé. Bárbara expulsa Christian/Renato de casa. Diante da possibilidade de perder tudo, Christian/Renato reverte o jogo e o casal faz as pazes. Preocupada com os encontros de Lara com Christian/Renato, Noca diz à neta que teve que mentir para Mateus. Mateus entra no restaurante e pede explicações a Noca.